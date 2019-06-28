Путин ответил на вопрос о выборе возможного преемника

Президент России Владимир Путин признался, что с момента прихода к власти начал размышлять о выборе преемника.

По его словам, в конечном итоге решение должен принять российский народ.

«Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает — и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа — но в конечном итоге выбор всегда за гражданами России», — заявил Путин в интервью газете Financial Times, слова приводит пресс-служба Кремля.

Напомним, в том же интервью Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек.