Новости общества

06:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин ответил на вопрос о выборе возможного преемника

05:26, 28.06.2019
Путин ответил на вопрос о выборе возможного преемника
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что с момента прихода к власти начал размышлять о выборе преемника.

По его словам, в конечном итоге решение должен принять российский народ.

«Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает — и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа — но в конечном итоге выбор всегда за гражданами России», — заявил Путин в интервью газете Financial Times, слова приводит пресс-служба Кремля.

Напомним, в том же интервью Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров