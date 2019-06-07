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ВЦИОМ: более половины жителей России дружат с представителями других вероисповеданий

05:25, 07.06.2019
ВЦИОМ: более половины жителей России дружат с представителями других вероисповеданий
Фото: pixabay.com

Более половины россиян (52%) заявили о том, что дружат с представителями других вероисповеданий. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Согласно опросу, 84% респондентов отметили, что у них есть друзья другого поколения. Среди людей в возрасте от 35 до 44 лет их доля достигла 90%.

Также в России распространена дружба между мужчиной и женщиной. 82% опрошенных сказали, что у них есть друзья противоположного пола, передает ТАСС.

У 69% россиян есть друзья с иным уровнем дохода, 64% общаются с представителями других национальностей.

Напомним, ранее ВЦИОМ зафиксировал, что в России выросло число пьющих алкоголь жителей.

Общество
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