Минниханов вручил госнаграды Татарстана членам оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Москве вручил государственные награды Республики Татарстан членам организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Церемония вручения состоялась в Полномочном представительстве РТ в РФ.



«Мы вместе провели масштабную работу. Уверен, впереди нас ждут не менее значимые спортивные события. Татарстан всегда готов провести их на высоком уровне», — сказал Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

Всего были вручены 24 государственные награды Республики Татарстан, в том числе два ордена «Дуслык», а также благодарности президента Республики Татарстан, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в УЕФА признали ЧМ-2018 в России одним из лучших турниров в истории.

