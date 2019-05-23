В Пермском крае пройдет молебен для успешной сдачи ЕГЭ
В городе Нытва в Пермском крае школьников и родителей зовут на молебен для успешной сдачи ЕГЭ. Приглашение размещено в группе храма Иоанна Предтечи в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие назначено на 24 мая. К посту прикреплен снимок с прихожанами, среди которых находятся дети, родители и священнослужители. Богослужение пройдет в 17.00.
«Приглашаем всех принять молитвеннное участие в этом богоугодном деле», — говорится в сообществе.
Напомним, ранее педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ.Общество
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