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В Пермском крае пройдет молебен для успешной сдачи ЕГЭ

11:34, 23.05.2019
В Пермском крае пройдет молебен для успешной сдачи ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

В городе Нытва в Пермском крае школьников и родителей зовут на молебен для успешной сдачи ЕГЭ. Приглашение размещено в группе храма Иоанна Предтечи в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие назначено на 24 мая. К посту прикреплен снимок с прихожанами, среди которых находятся дети, родители и священнослужители. Богослужение пройдет в 17.00.

«Приглашаем всех принять молитвеннное участие в этом богоугодном деле», — говорится в сообществе.

Напомним, ранее педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ.

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