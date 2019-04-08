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В Доме кино началась церемония прощания с Алексеем Булдаковым

11:24, 08.04.2019
В Доме кино началась церемония прощания с Алексеем Булдаковым
Фото: a-buldakov.ru

В московском Доме кино началась церемония прощания с актером, народным артистом России Алексеем Булдаковым.

В настоящее время у здания выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Первыми пришли отдать дань уважения актеру российские деятели культуры — Леонид Якубович, Всеволод Шиловский, Симон Осиашвили, передает ТАСС.

Похороны Булдакова состоятся на Троекуровском кладбище.

Напомним, Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет во время отдыха в Монголии. Причиной смерти стал отрыв тромба.

Общество
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