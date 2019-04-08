В Доме кино началась церемония прощания с Алексеем Булдаковым
В московском Доме кино началась церемония прощания с актером, народным артистом России Алексеем Булдаковым.
В настоящее время у здания выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Первыми пришли отдать дань уважения актеру российские деятели культуры — Леонид Якубович, Всеволод Шиловский, Симон Осиашвили, передает ТАСС.
Похороны Булдакова состоятся на Троекуровском кладбище.
Напомним, Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет во время отдыха в Монголии. Причиной смерти стал отрыв тромба.
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