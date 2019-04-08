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Власти Пермского края назвали дату начала паводка в регионе

10:47, 08.04.2019
Власти Пермского края назвали дату начала паводка в регионе
Фото: pixabay.com

Начало весеннего половодья в Пермском крае ожидается 15 — 17 апреля. Об этом заявили в региональном Министерстве территориальной безопасности.

По информации ведомства, сегодня заполнение емкости Камского и Воткинского водохранилищ составляет менее 10%. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

В настоящее время специалистами проверяется готовность гидротехнических сооружений к пропуску половодья, контролируется уровень воды в реках, продолжается распиловка льда на реках.

Отмечается, что на особом контроле находится гидрологическая обстановка в Кунгурском городском округе, Юрлинском, Нытвенском и Кудымкарском районах.

Напомним, ранее в Татарстане были названы районы с опасным уровнем воды на реках во время паводка.

Общество
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