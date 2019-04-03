Орешкин: место для портрета Улюкеаева в новом здании МЭР уже выбирается

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин подтвердил намерение повесить портрет бывшего министра Алексея Улюкаева. Он рассказал, что необходимо выбрать место в галерее руководителей ведомства.

«У нас в старом здании была галерея со всеми министрами и руководителями Госплана за всю историю соответственно. Мы еще ее не перевезли. Нужно будет выбрать место, пока не выбрали», — цитирует министра «РИА Новости».

Орешкин подчеркнул, что в этой галерее должны находится портреты всех министров экономики вне зависимости от результатов их работы.

«За каждым портретом есть своя история, отрицательные и положительные стороны», — добавил министр.

Напомним, что ранее Орешкин уже говорил о планах повесить портрет Улюкаева в галерее руководителей МЭР. В эфире канала «Россия-1» его спросили о том почему картины еще нет. Министр ответил, что портрет еще не готов, а повесят его уже после переезда в новое здание.