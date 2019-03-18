Главное за выходные: соцсеть от «Яндекса», митинг вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» в Казани, смерть Юлии Началовой

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 18 марта.

Российская компания «Яндекс» разработала социальный сервис «Аура». Программа работает внутри собственного приложения компании. Она будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, а также использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании.

Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолета 737 MAX. Производитель трудится над ПО противостопорных систем и дисплеев пилотов. Предположительно, все работы по софту должны быть завершены до конца марта.

Минэкономразвития РФ и МВД не пришли к единому решению по проекту реформы экзаменов на получение водительских прав, которая предусматривает объединение «площадки» и «города». В рамках согласительного совещания разногласия между ведомствами остались неурегулированными.

Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров в Фонд президентских грантов на первый в 2019 году конкурс. От Республики Татарстан подано 395 заявок, Башкирия направила для участия в конкурсе 268 проектов.

В Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Мероприятие приурочено ко второй годовщине банковского кризиса в Татарстане. Митинг согласован с исполкомом города Казани.

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта в Москве. Ей было 38 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца. Певица долгое время страдала от подагры, ранее она была экстренно госпитализирована.

