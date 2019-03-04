Суд в Удмуртии обязал бывшего священника снести построенную им церковь

Суд в Удмуртии признал самовольной постройкой церковь, построенную жителем села Пудем с нарушением правил, и обязал снести ее.

В пресс-службе объединенного судейского сообщества республики рассказали, что с требованием о сносе здания обратилась администрация Ярского района.

В иске о признании здания самовольной постройкой и его сносе говорилось, что оно было построено без разрешительных документов, передает ТАСС.



Представитель мэрии Глазовского района уточнил, что церковь построил бывший священник, которого Ижевская епархия лишила сана за пьянство. Он также добавил, что решение подать в суд о сносе здания было принято после многочисленных жалоб со стороны местных жителей, передает «РИА Новости».



Ранее «Реальное время» рассказывало о разрушении заброшенной старинной церкви — Симоновской мельницы в Стерлитамаке — для постройки дороги из кирпичей.