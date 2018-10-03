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Совфед одобрил закон о пенсионной реформе

12:50, 03.10.2018
Совфед одобрил закон о пенсионной реформе
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе, в том числе об изменении пенсионного возраста.

За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять, воздержались — трое.

Согласно закону, пенсионный возраст увеличится на 5 лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин.

Ранее Госдума одобрила поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.

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