Минтранс закупит троллейбусы для Альметьевска на 113 миллионов рублей
Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района получит 10 пассажирских троллейбусов за 113 млн рублей.
Транспортные средства, согласно данным закупки, должны поставить не позднее 25 декабря 2018 года. Отмечается, что троллейбус должен соответствовать «действующим стандартам, нормам и правилам и должен быть сертифицированным для работы на городских маршрутах».
Деньги на покупку транспортных средств Министерство финансов РТ выделило Минтрансу РТ за счет средств резервного фонда кабмина РТ. Соответствующее распоряжение подписал и.о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.
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