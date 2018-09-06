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В Казани снесут 23 незаконно установленных торговых павильона

10:16, 06.09.2018
В Казани снесут 23 незаконно установленных торговых павильона
Фото: realnoevremya.ru / Гуландам Зарипова

В Казани снесут 26 незаконно размещенных построек. Это следует из распоряжения замруководителя исполкома Казани.

Согласно документу, который был опубликован в сборнике документов МО, к ним относятся торговые объекты — павильоны, нестационарные сезонные торговые объекты, точки по продаже кваса. Также будет снесен торговый павильон на остановке «Профилакторий».

Ранее сообщалось, что в Казани снесут террасы ресторанов «Тяп-Ляп» и Twin Peaks на Баумана.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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