Минфин РФ уже в 2018 году подготовит проект о добровольных пенсионных накоплениях

Минфин в 2018 году подготовит проект о добровольных пенсионных накоплениях.

«Когда мы говорим, чтобы пенсия была достойная, то наряду с той пенсией, которую платит государство, более правильно было бы, конечно, думать о своей пенсии, когда ты еще в полном расцвете сил и ты еще можешь отложить себе на будущие годы. Поэтому сейчас мы создаем такой инструмент»,— цитирует главу министерства Антона Силуанова «РИА Новости».

Предполагается, что работники добровольно будут откладывать деньги на свои пенсии. При этом работодатель также должен будет отправлять средства за работника. И первые, и вторые в этом случае смогут получать различные налоговые льготы.

Ранее Силуанов отметил, что средняя пенсия по старости в России существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о повышении возраста выхода на пенсию не будет принято.