2020-й в фотографиях «Реального времени». Сентябрь — первый «Адымнар», «Парк — наш» и «Я проголосовал!»

Сентябрь ассоциируется в первую очередь с началом учебного года у школьников. Да и весь этот месяц в 2020 году можно назвать детским: открывались новые школы и манежи для юных спортсменов, проводились олимпийские уроки и конкурсы молодых дарований.
У взрослых основной темой стали выборы президента Татарстана и его Послание Госсовету РТ. Кроме того, весь месяц казанцы активно обсуждали будущее городской среды.
В сентябре начался не только школьный сезон — казанская театральная осень ознаменовалась долгожданными премьерами, в том числе новыми спектаклями для детей.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин, Дмитрий Резнов
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