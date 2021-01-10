2020-й в фотографиях «Реального времени». Сентябрь — первый «Адымнар», «Парк — наш» и «Я проголосовал!»

Сентябрь ассоциируется в первую очередь с началом учебного года у школьников. Да и весь этот месяц в 2020 году можно назвать детским: открывались новые школы и манежи для юных спортсменов, проводились олимпийские уроки и конкурсы молодых дарований.

У взрослых основной темой стали выборы президента Татарстана и его Послание Госсовету РТ. Кроме того, весь месяц казанцы активно обсуждали будущее городской среды.

В сентябре начался не только школьный сезон — казанская театральная осень ознаменовалась долгожданными премьерами, в том числе новыми спектаклями для детей.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин, Дмитрий Резнов