2020-й в фотографиях «Реального времени». Апрель — что такое жизнь в режиме самоизоляции

В первые дни апреля жизнь в республике замерла. Закрылось практически все: госучреждения, торговые центры, музеи, кинотеатры, спортзалы. Без специального пропуска нельзя выехать из города, да и в городе можно выбраться только в ближайший продуктовый или аптеку. Самоизоляция в связи с угрозой коронавируса. Выходить из дома имеют право только те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках, и сотрудники служб, отвечающих за жизнеобеспечение города.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин