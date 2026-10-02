Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) чествовала ветеранов-энергетиков

В начале октября в стране традиционно проходит Декада пожилого человека — время, когда особенно важно окружить старшее поколение вниманием и теплом. Эту традицию поддерживают и на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), где бережно хранят память о ветеранах, стоявших у истоков предприятия. Их труд и вклад в развитие станций здесь по-прежнему ценят. На этой неделе энергетики устроили для ветеранов праздничную встречу. Гостей ждал концерт с яркими номерами и душевное общение с бывшими коллегами и друзьями за чашкой чая. Как прошло чествование ветеранов-энергетиков — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».
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