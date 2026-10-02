Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) чествовала ветеранов-энергетиков

15:50, 02.10.2026 35
1/35
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков

В начале октября в стране традиционно проходит Декада пожилого человека — время, когда особенно важно окружить старшее поколение вниманием и теплом. Эту традицию поддерживают и на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), где бережно хранят память о ветеранах, стоявших у истоков предприятия. Их труд и вклад в развитие станций здесь по-прежнему ценят. На этой неделе энергетики устроили для ветеранов праздничную встречу. Гостей ждал концерт с яркими номерами и душевное общение с бывшими коллегами и друзьями за чашкой чая. Как прошло чествование ветеранов-энергетиков — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Другие фотогалереи