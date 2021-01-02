2020-й в фотографиях «Реального времени». Февраль — тяжелые утраты, VIP-вертолет от КВЗ и «Прощание славянки» на эскалаторе

В феврале республику постигли две утраты: в Казани простились с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным и скончавшимся от последствий инсульта экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым.

В деловой части календаря стоит выделить открытие в Казани образовательного проекта Сбербанка «Школа 21», внеочередную конференцию судей Республики Татарстан и передачу заказчику первого изготовленного на КВЗ вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

8 февраля прошла традиционная «Лыжня России», а День защитника Отечества в Казани отметили необычным духовым флешмобом в исполнении военного оркестра Росгвардии РТ.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин