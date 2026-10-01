Фотохроника «Реального времени», сентябрь 2026 года

Предлагаем вашему вниманию подборку ярких кадров уходящего месяца по версии редакции «Реального времени». В объективах наших фотокорреспондентов — ключевые события сентября: День знаний, послание раиса Татарстана, избрание Фарида Абдулганиева спикером Госсовета, выборы в Госдуму и телемарафон на ТНВ, открытие COMTRANS в Казани и матч сборной России против Ирана. А ещё — городские пейзажи, закаты и многое другое.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.