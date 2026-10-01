Фотохроника «Реального времени», сентябрь 2026 года

00:00, 01.10.2026 25
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  • Динар Фатыхов
  • Сергей Козлов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Динар Фатыхов

Предлагаем вашему вниманию подборку ярких кадров уходящего месяца по версии редакции «Реального времени». В объективах наших фотокорреспондентов — ключевые события сентября: День знаний, послание раиса Татарстана, избрание Фарида Абдулганиева спикером Госсовета, выборы в Госдуму и телемарафон на ТНВ, открытие COMTRANS в Казани и матч сборной России против Ирана. А ещё — городские пейзажи, закаты и многое другое.

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