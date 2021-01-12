2020-й в фотографиях «Реального времени». Ноябрь — прощание навсегда, проекты на будущее и удивительная Казань

Последний осенний месяц, сумрачный и хмурый, всегда вызывает безотчетную тоску. А в этом году он омрачился еще и серьезными потерями: 10 ноября произошел пожар в бывшем здании Казанского вертолетного завода (КВЗ) в Адмиралтейской слободе, унесший жизни пятерых человек. На следующий день скончался Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. 23 ноября в Казани простились с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, а 29-го — с Ханафи Бадиги — писателем и ученым, посвятившим жизнь изучению творчества Мусы Джалиля.
Заменить ушедших нельзя, но продолжить их дело можно. Доказательство тому — вереница проектов, стартовавших в ноябре: исторический ридинг «Авазлар/Голоса», просветительский «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020», экскурсия «Фаролеро», социокультурная «Децентрализация», урбанистическая «Манзара». А также — выставки и театральные премьеры на любой вкус. Настоящее пиршество и для души, и для ума.
А еще наши фотокорреспонденты увидели, что Казань прекрасна даже в ноябре. Посмотрите фотоподборку и убедитесь сами.
Фото: Максим Платонов, Ирина Плотникова, Ринат Назметдинов, Илья Репин
Октябрь — спортивный фейерверк и дебаты теологов
Сентябрь — первый «Адымнар», «Парк — наш» и «Я проголосовал!»
Август — череда юбилеев, подготовка к выборам и подарок врачам
Июль — опоздавший ЕГЭ, новый премьер в Иннополисе и open air Курбан-байрам
Июнь — галерея муралов, парад Победы и конституционное голосование
Май — масочно-перчаточный дресс-код, зазеленевшая Самосыровская свалка и «Все хорошо?»
Апрель — что такое жизнь в режиме самоизоляции
Март — от проводов зимы к началу самоизоляции
Февраль — тяжелые утраты, VIP-вертолет от КВЗ и «Прощание славянки» на эскалаторе
Январь — флаг 100-летия ТАССР, жизнерадостный Чемезов, мультимедийный Филонов и предчувствие беды
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