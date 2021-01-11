2020-й в фотографиях «Реального времени». Октябрь — спортивный фейерверк и дебаты теологов

Если апрель 2020-го стал месяцем самоизоляции, а июнь — «конституционным», то октябрь, безусловно, самый спортивный месяц ушедшего года. В октябре в Казани прошла масса ярких соревнований республиканского, всероссийского и международного уровней, вышли на старт любители — участники Казанского марафона, дуатлонисты, студенческие команды по гребле, обсуждались перспективы развития в Татарстане биатлона. А самый сложный тест на физическую выносливость и волю к победе сдавали бойцы спецназа Росгвардии со всего Приволжского военного округа, борясь за право ношения крапового берета.



Увы, пандемия к осени стала снова набирать силу, и все массовые мероприятия по-прежнему проводятся с соблюдением санитарных требований, а врачи продолжают бороться за жизни и здоровье людей в ковидных госпиталях.

В последнюю декаду октября в Казани прошла Международная конференция «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России», параллельно на ежегодный форум собрались преподаватели мусульманских образовательных организаций республики, а в конце месяца мусульмане отметили Маулид ан-Наби.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин

Другие события года в фотографиях

Сентябрь — первый «Адымнар», «Парк — наш» и «Я проголосовал!»

Август — череда юбилеев, подготовка к выборам и подарок врачам

Июль — опоздавший ЕГЭ, новый премьер в Иннополисе и open air Курбан-байрам

Июнь — галерея муралов, парад Победы и конституционное голосование

Май — масочно-перчаточный дресс-код, зазеленевшая Самосыровская свалка и «Все хорошо?»

Апрель — что такое жизнь в режиме самоизоляции

Март — от проводов зимы к началу самоизоляции

Февраль — тяжелые утраты, VIP-вертолет от КВЗ и «Прощание славянки» на эскалаторе

Январь — флаг 100-летия ТАССР, жизнерадостный Чемезов, мультимедийный Филонов и предчувствие беды