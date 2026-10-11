В Казани впервые прошел чемпионат мира TWW BJJ World Open

10—11 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» впервые прошел чемпионат мира TWW BJJ World Open Championship 2026. В программу вошли командные встречи: юниорская лига TWW Junior для подростков и детей и TWW Team Fights для взрослых спортсменов — обладателей черных поясов, где смешиваются разные весовые категории. Командные поединки состоялись 11 октября. Чемпионат собрал сильнейших бойцов и стал заметным событием в мире бразильского джиу-джитсу.
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