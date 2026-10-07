В Национальном музее РТ открылась выставка «Путем кинопленки»

С 8 октября в Национальном музее Республики Татарстан работает выставка Государственного центрального музея кино «Путем кинопленки». Проект представляет более чем столетнюю историю отечественного кинематографа — от зарождения кино до постсоветского периода. Среди экспонатов — подлинная «Патэ-камера» начала XX века, костюмы со съемок фильмов «Герой нашего времени», «Москва слезам не верит» и «Орда», первый советский «Оскар». Выставка открыта до 16 декабря.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.