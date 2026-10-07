В Национальном музее РТ открылась выставка «Путем кинопленки»

19:40, 07.10.2026 33
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

С 8 октября в Национальном музее Республики Татарстан работает выставка Государственного центрального музея кино «Путем кинопленки». Проект представляет более чем столетнюю историю отечественного кинематографа — от зарождения кино до постсоветского периода. Среди экспонатов — подлинная «Патэ-камера» начала XX века, костюмы со съемок фильмов «Герой нашего времени», «Москва слезам не верит» и «Орда», первый советский «Оскар». Выставка открыта до 16 декабря.

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