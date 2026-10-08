В Татарстане проходит форум «Цифровые дни Иннополиса»

В Университете Иннополис проходит форум «Цифровые дни Иннополиса» (Digital Innopolis Days 2026). Ключевой темой одной из пленарных сессий стал переход от пилотных проектов к массовому внедрению робототехники. Эксперты разбирали, почему около 80% пилотов не выходят в тираж, говорили о региональных стратегиях роботизации и подготовке кадров.
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