В Татарстане проходит форум «Цифровые дни Иннополиса»

18:29, 08.10.2026 25
1/25
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Университете Иннополис проходит форум «Цифровые дни Иннополиса» (Digital Innopolis Days 2026). Ключевой темой одной из пленарных сессий стал переход от пилотных проектов к массовому внедрению робототехники. Эксперты разбирали, почему около 80% пилотов не выходят в тираж, говорили о региональных стратегиях роботизации и подготовке кадров.

Другие фотогалереи