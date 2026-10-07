«Смена» открыла новый выставочный сезон тремя экспозициями

Центр современной культуры «Смена» запустил новый выставочный сезон, представив три экспозиции. В основном зале открылась выставка Владимира Кричевского «Крич. Всёчество и разборчивость», в галерее «Смена» — персональная выставка казанского художника Аарона Леснова «Поезд на море» со скульптурами из газобетона и цемента. В Фонде «Галеев-Прометей» работает выставка-лаборатория о свете в архитектуре. Первые две экспозиции доступны до 8 ноября, третья работает до 17 января 2027 года.
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