2020-й в фотографиях «Реального времени». Декабрь — от нас уходит старый год

Конец года — пора подводить итоги и готовиться к празднику. 2020-й — год юбилейный. Военно-исторической реконструкцией «Битва за Москву. На острие прорыва» завершился год 75-летия Великой Победы. Что удалось сделать за год, в котором отмечали 100-летие образования ТАССР, обсудили на заседании оргкомитета и на съезде Ассоциации Совета муниципальных образований РТ. Детский телеканал «Шаян ТВ» отметил свое двухлетие праздничным концертом, а радиостанция «Болгар радиосы» в восьмой раз вручила национальную музыкальную премию года. Результатом совместной работы представителей СМИ, издательских домов и торговых сетей стало создание Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ. Эти события — в последней подборке «2020-й в фотографиях «Реального времени». И конечно, в ней вы увидите Казань предновогоднюю, яркую, нарядную и жизнерадостную.



Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин



Другие события года в фотографиях

Ноябрь — прощание навсегда, проекты на будущее и удивительная Казань

Октябрь — спортивный фейерверк и дебаты теологов

Сентябрь — первый «Адымнар», «Парк — наш» и «Я проголосовал!»

Август — череда юбилеев, подготовка к выборам и подарок врачам

Июль — опоздавший ЕГЭ, новый премьер в Иннополисе и open air Курбан-байрам

Июнь — галерея муралов, парад Победы и конституционное голосование

Май — масочно-перчаточный дресс-код, зазеленевшая Самосыровская свалка и «Все хорошо?»

Апрель — что такое жизнь в режиме самоизоляции

Март — от проводов зимы к началу самоизоляции

Февраль — тяжелые утраты, VIP-вертолет от КВЗ и «Прощание славянки» на эскалаторе

Январь — флаг 100-летия ТАССР, жизнерадостный Чемезов, мультимедийный Филонов и предчувствие беды