15 октября в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открывается выставка Архипа Куинджи. Помимо множества пейзажей самого художника, здесь можно увидеть и творения его учеников — Аркадия Рылова, Александра Борисова, Михаила Латри, Константина Богаевского, Николая Рериха. А также большой портрет Куинджи кисти Ильи Репина. Значительная часть картин — из коллекции Русского музея.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.