В Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открывается выставка Архипа Куинджи

17:38, 14.10.2026 35
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

15 октября в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открывается выставка Архипа Куинджи. Помимо множества пейзажей самого художника, здесь можно увидеть и творения его учеников — Аркадия Рылова, Александра Борисова, Михаила Латри, Константина Богаевского, Николая Рериха. А также большой портрет Куинджи кисти Ильи Репина. Значительная часть картин — из коллекции Русского музея.

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