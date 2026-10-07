В театре Камала прошло торжественное мероприятие к 35-летию Академии наук РТ

В холле театра прошла выставка научных достижений отделений, институтов и центров Академии наук РТ, а также Фонда науки и технологий РТ и Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Затем состоялось торжественное собрание с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
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