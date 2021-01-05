2020-й в фотографиях «Реального времени». Май — масочно-перчаточный дресс-код, зазеленевшая Самосыровская свалка и «Все хорошо?»

С момента введения режима самоизоляции прошел месяц. Сначала казалось, что жизнь остановилась и все мы — под домашним арестом. Однако постепенно мы освоились с новыми «правилами игры». Да, в ограниченном режиме и с соблюдением жестких санитарных правил, но все-таки работали магазины, рынки, транспорт, службы жизнеобеспечения города. После паузы вновь заработали МФЦ и парикмахерские, открылась пассажирская навигация, началась посевная. Массовых празднований Дня Победы, разумеется, не получилось, но были необычные и очень искренние поздравления ветеранам. А 12 мая «ковидные» ограничения начали понемногу снимать, и в Казань пришла настоящая весна.

Завершился май торжественным заседанием Госсовета республики, посвященным 100-летию ТАССР.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин