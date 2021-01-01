2020-й в фотографиях «Реального времени». Январь — флаг 100-летия ТАССР, жизнерадостный Чемезов, мультимедийный Филонов и предчувствие беды

00:00, 01.01.2021 40 7
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Встречая новый год, мы непременно оборачиваемся и вглядываемся в год минувший, оценивая, что лучше оставить в прошлом, а что — взять с собой. 2020-й стал одним из самых непростых годов в новейшей истории человечества, и его уроки наверняка еще не раз пригодятся нам в будущем. Редакция «Реального времени» предлагает вам 12 подборок фотографий, зафиксировавших события ушедшего года в Татарстане.

Итак, январь, беззаботно начинающийся новогодними каникулами. Но дальше все всерьез: традиционно это месяц подведения итогов и составления планов на будущее, отмеченный в официальном календаре коллегиями министерств и ведомств. 2020-й — это год 100-летия ТАССР, и в Татарстане стартуют посвященные этому мероприятия.

Все идет своим чередом: начинается работа по программе «Наш двор», на повестке дня — сортировка мусора и цифровизация ЖКУ. Открываются новые выставки, издаются книги.

Но звоночек, предупреждающий о том, что привычное течение жизни вскоре изменится, уже прозвенел: 31 января в казанском аэропорту приземляется самолет из Китая. Его пассажиры должны пройти в аэропорту не только паспортный контроль, но и несколько стадий эпидемиологического…

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин


комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 01 янв
    Странно смотреть прошлый год
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  • Анонимно 01 янв
    Интересно!
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  • Анонимно 01 янв
    Классные фотки!
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    Анонимно 01 янв
    Особенно первая - позитив
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  • Анонимно 01 янв
    Правда заседания скучно смотреть
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  • Анонимно 01 янв
    Нам во дворе нужна площадка
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    Анонимно 01 янв
    Нужна - будет
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