Государственный академический симфонический оркестр Татарстана отметил 60-летие и открыл 61-й концертный сезон. В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел юбилейный концерт, солистами которого стали Альбина Шагимуратова и Алексей Тихомиров. В программе прозвучали произведения Бетховена, Гуно, Массне, Шостаковича, Бородина и татарских композиторов.
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