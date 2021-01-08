2020-й в фотографиях «Реального времени». Июль — опоздавший ЕГЭ, новый премьер в Иннополисе и open air Курбан-байрам

Второй летний месяц — и очередные послабления коронавирусных ограничений. Студенты получают долгожданные дипломы, школьники с опозданием на месяц, но все же сдают ЕГЭ. Официальные мероприятия можно проводить в оффлайне, и премьер-министр России Михаил Мишустин обсуждает в Иннополисе развитие государственно-частного партнерства в IT-отрасли, а полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров гуляет по Горкинско-Ометьевскому лесу. Возобновилась культурная жизнь: проводятся не только новые выставки, но и Всероссийский пленэр-симпозиум «Со-творение», киносъемки, предсезонные сборы театральных трупп.

Казанцы активно обсуждают будущее своих дворов, заканчивается «тайм-аут» судебной системы.

За 3 месяца пандемии все соскучились по ярким впечатлениям, их подарили казанцам знаменитые «Стрижи» и авиагруппа «Первый полет» — участники авиационного праздника «Я выбираю небо!».

Увы, привычный Сабантуй в 2020-м провести не удалось, он прошел в режиме online, а один из главных религиозных праздников Курбан-байрам был проведен на свежем воздухе.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин