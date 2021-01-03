2020-й в фотографиях «Реального времени». Март — от проводов зимы к началу самоизоляции

Март начался, как и положено, с проводов зимы. Ласковое солнышко, капель, весеннее настроение. Оптимистичный настрой звучит на Совете по предпринимательству при президенте РТ, а Госсовет Татарстана с энтузиазмом обсуждает поправки к Конституции России.
Необычные гости, новые выставки, бескомпромиссные спортивные поединки и, увы, — снова потери. 13 марта из жизни ушел бывший руководитель «Татмедиа» и бывший гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов, 28-го Казань простилась с народным поэтом Татарстана Робертом Миннуллиным.
А с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Татарстане был введен режим самоизоляции. Прежняя жизнь кончилась.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин
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