2020-й в фотографиях «Реального времени». Март — от проводов зимы к началу самоизоляции

Март начался, как и положено, с проводов зимы. Ласковое солнышко, капель, весеннее настроение. Оптимистичный настрой звучит на Совете по предпринимательству при президенте РТ, а Госсовет Татарстана с энтузиазмом обсуждает поправки к Конституции России.

Необычные гости, новые выставки, бескомпромиссные спортивные поединки и, увы, — снова потери. 13 марта из жизни ушел бывший руководитель «Татмедиа» и бывший гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов, 28-го Казань простилась с народным поэтом Татарстана Робертом Миннуллиным.

А с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Татарстане был введен режим самоизоляции. Прежняя жизнь кончилась.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин