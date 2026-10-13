В «Эрмитаже-Казань» распаковали экспонаты выставки о Николае II

14:40, 13.10.2026 29
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Центре «Эрмитаж-Казань» идет подготовка выставки «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа. На глазах у журналистов в залах музея открыли несколько ящиков с портретами. Главный экспонат — малоизвестный портрет государя авторства Николая Богданова-Бельского. Среди ключевых художественных работ — портрет Николая II с афиши, картина, запечатлевшая его коронацию, кисти Туксена и большое полотно Кустодиева. Выставка откроется 23 октября.

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