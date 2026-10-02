Казанская ТЭЦ-3 организовала для ветеранов станции поездку в Билярск

16:25, 02.10.2026 36
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В честь Дня пожилых людей Казанская ТЭЦ-3 устроила для ветеранов станции экскурсионную поездку в Билярск. Участники познакомились с историей городища, посетили историко-археологический музей и музей А.Е. Арбузова, а затем пообедали в местном кафе. Поездка подарила ветеранам возможность отдохнуть, пообщаться с бывшими коллегами и поближе узнать историю родного края.

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