2020-й в фотографиях «Реального времени». Июнь — галерея муралов, парад Победы и конституционное голосование

00:00, 06.01.2021 50 5
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В июне в Татарстане продолжилось постепенное снятие «ковидных» ограничений: отменили цифровые пропуска, возобновили работу большинство предприятий, заработали детские сады, бассейны и фитнес-центры, стартовал спортивный сезон. С 5 июня жителям разрешили посещать церкви, мечети и синагогу, а с 8-го открылись летние веранды кафе и ресторанов. Конечно, все это с соблюдением мер безопасности. Главные события в июне 2020-го — это парад Победы и голосование по поправкам к Конституции России. Непростая задача подготовки и проведения столь масштабных мероприятий усложнилась еще и пандемией. Так что без масок, перчаток, санитайзеров, социальной дистанции не обошлось и тут.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин


комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09:45
    К каждой фотке ещё бы комментарий
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    Анонимно 15:18
    Да и так же все ясно
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    Анонимно 18:59
    А еще было бы здорово, если бы можно было под каждой фоткой коммент оставлять) как в соцсетях)
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  • Анонимно 15:18
    Классные вертолеты
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  • Анонимно 18:59
    Ах, лето!
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