2020-й в фотографиях «Реального времени». Июнь — галерея муралов, парад Победы и конституционное голосование

В июне в Татарстане продолжилось постепенное снятие «ковидных» ограничений: отменили цифровые пропуска, возобновили работу большинство предприятий, заработали детские сады, бассейны и фитнес-центры, стартовал спортивный сезон. С 5 июня жителям разрешили посещать церкви, мечети и синагогу, а с 8-го открылись летние веранды кафе и ресторанов. Конечно, все это с соблюдением мер безопасности. Главные события в июне 2020-го — это парад Победы и голосование по поправкам к Конституции России. Непростая задача подготовки и проведения столь масштабных мероприятий усложнилась еще и пандемией. Так что без масок, перчаток, санитайзеров, социальной дистанции не обошлось и тут.



Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин