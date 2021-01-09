2020-й в фотографиях «Реального времени». Август — череда юбилеев, подготовка к выборам и подарок врачам

00:00, 09.01.2021 60 3
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru

Август — для Татарстана особый месяц. 30-го числа отмечается День республики, к которому традиционного готовятся подарки — новые дороги, школы, учреждения культуры. Не стал исключением и 2020-й. Скорее даже наоборот: в августе удалось реализовать проекты, приостановленные пандемией. Самый главный подарок, пожалуй, получили врачи, продолжающие борьбу с ковидом, — в Казани открыли построенный с нуля за 100 дней второй корпус Республиканской клинической инфекционной больницы на 500 коек.

2020-й — год 100-летия ТАССР, и это не могло не отразиться на масштабе праздничных мероприятий. В целом весь месяц можно назвать юбилейным: «голубые береты» отмечали 90 лет со дня создания ВДВ, Казанский вертолетный завод — свое 80-летие.

Фото: Максим Платонов, Надежда Плотникова, Ринат Назметдинов, Илья Репин


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:35
    Классные фотографии. Эмоциональные
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    Анонимно 15:13
    Особенно хорошо получились маски и тюбетейки.
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  • Анонимно 15:01
    Хороший выдался август
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