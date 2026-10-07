В Казани назвали лауреатов премии WhereToEat Tatarstan 2026

В казанском IT-парке им. Башира Рамеева назвали лауреатов гастрономической премии WhereToEat Tatarstan 2026. Лучшим рестораном стал «Горыныч», лучшим баром — More.
В номинации «Лучший ресторан татарской кухни» победу одержал «Умай», он же стал лучшим в номинации «Выбор СМИ». Бар 5 Green Bottles победил в номинации «Ресторан с лучшей пивной картой» — 5 Green Bottles. Лучшим стритфудом признали Buter Spot.
Шеф-поваром года признали Артема Лаптева (Graal), шеф-поваром среди женщин — Татьяну Пименову («Зоя»), официантом года — Шарифа Бахтиярова («Чирэм»), сомелье года — Марию Соловьеву («Горыныч»), шеф-кондитером года — Эльвиру Максимову («Медовик»).
В топ-10 ресторанов Татарстана по версии премии WhereToEat Tatarstan 2026 вошли:
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