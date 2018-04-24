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МО Тетюшский муниципальный район РТ

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МО Тетюшский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Тетюшский район» являетсягород Тетюши. В Тетюшском районе 75 населённых пунктов в составе одного городского и 20 сельских поселений

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Руководство Совета района, Исполнительный комитет района, Палаты района, Районный отдел образования, Градостроительный Совет.

Руководитель — Сафиуллов Рамис Хатыпович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Тетюши
  • Адрес: 422370, г. Тетюши, ул. Малкина, 39
  • Телефон: (84373) 2-53-33
  • Email: tatesh@tatar.ru
  • Сайт: tetushi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

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