Рафаэль Хакимов: «Татары прошли путь образования нации вопреки воле государства»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 40-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Татарский путь к капитализму

Динамика ментальности татар во многом объясняет готовность народа воспринять капиталистические отношения, реформировать ислам и оказаться политически организованным, иначе говоря, преодолеть Долгое Средневековье. Толчком послужили капиталистические отношения, требовавшие образованных работников, общенародного литературного языка, изучения культуры и языка главного конкурента — русских. Наступившая реформация ислама (джадидизм) стала громадным шагом вперед для татар.

Некоторые из тюркских народов (татары, турки, азербайджанцы) вступили на путь капитализма раньше, нежели среднеазиатские народы. Татары и азербайджанцы прошли через реформацию ислама в форме движения джадидов, другие замкнулись в средневековой схоластике.

Татар с европейскими народами сближает борьба со средневековой схоластикой, клерикальными авторитетами, понимание необходимости реформирования религии. В остальном у татар свой собственный путь.

Фото: Олег Тихонов

Историческая родина татар — вся Россия и Средняя Азия

Несколько факторов отличают татарский путь от европейского: давление Российской империи, ограничивавшей права татар; несовпадение этнического ядра с территорией расселения; отсутствие единых национальных централизованных органов.

У большинства народов (за исключением евреев, армян и некоторых других) существует основной массив компактного расселения этноса, имеющий административное или государственное оформление, у татар же нет четкой территории этнического ядра. Вопрос этнических границ для татар не имеет территориальной привязки. Эта граница ментальная, а не пространственная. Порой Татарстан называют исторической родиной татар, что неверно, ибо предполагается, что вне республики живет диаспора. На самом деле вся территория нынешней России, а также Центральной Азии и есть историческая родина татар. Следовательно, важнейший принцип нациообразования — совпадение государственной и этнической территорий — в случае с татарами не работает.

Это вовсе не значит, что татары неполноценная нация. По всем показателям социальной структуры, профессиональной квалификации, культуры татар можно включить в ряд современных наций, но к этому татары шли не европейским путем, то есть не благодаря государству, а вопреки его давлению. Российское государство не было заинтересовано в укреплении татар, скорее наоборот, пыталось ограничить его определенными рамками. Особенно рьяно вел себя Петр Столыпин, которого пугали именно процессы модернизации татарской среды, преподавание русского языка, светских дисциплин и реформирование ислама.

П.А. Столыпин (слева). Фото: wikipedia.org

Новометодные медресе как фактор развития татарского капитализма

У татар светское образование было запрещено, а потому многие необходимые знания подрастающее поколение получало в медресе, которые реформировались вместе с исламом.

Создание системы образования в ходе буржуазных революций в Европе стало важнейшим фактором преобразования феодальных народов в нации. В Европе основным инициатором формирования новой системы образования и просвещения выступало государство, объявившее о суверенитете народа вместо монархии. Население при капитализме становится гражданами страны с равным правом голоса, что превращает феодальные общности в нацию, нуждавшуюся не только в единых законах и идеологии (религии), но и понятном для всех языке, общих нормах, праздниках, героях, символах. Новая идентичность возникает благодаря соединению этнического, социального и политического сознания под знаком народного государства, чей суверенитет был выражением воли граждан с равным правом голоса.

У татар все обстояло совершенно иначе в силу антитатарской политики царизма.

Медресе содержались в основном предпринимателями, которые были заинтересованы в практических знаниях, а не теологии или философии, и тем более им не нужны были навыки схоластических споров, чему обучали в традиционных медресе. Под давлением обстоятельств стали открываться новометодные медресе, которые к началу ХХ в. стали преобладающими.

Несмотря на общую отсталость татарского сообщества, его бесправность и шовинистическую политику российского правительства, татары на капиталистический путь развития вступили практически одновременно с русскими и по многим позициям конкурировали с ними. При отсутствии университетов, системы светского образования, захламленности медресе схоластикой, знания от старшего к последующим поколениям могли передаваться только через навыки.

Фото: currenttime.tv

Открытость культуры, вынужденный поиск работы в городах, что выразилось в отходничестве, значительная доля торговли в татарской экономике — все это позволяло народу быстро воспринимать новые веяния. К этому добавилось требование предпринимателей обучать шакирдов практическим знаниям: географии, математике, бухгалтерии, русскому и даже французскому языку, иначе говоря, они стимулировали реформирование ислама и системы образования. Новометодные медресе стали открываться повсюду, где жили татары и к началу XX в. они стали доминировать. Революция 1905 г. предоставила свободы, благодаря которым татары имели право открывать газеты и журналы, учреждать издательства и типографии. Иначе говоря, татары прошли путь нациообразования вопреки воле государства. К тому же у татар не было регулирующей эти процессы столицы, единой системы образования. Вертикальные структуры, столь характерные для Европы, для трансформации татар из народа в нацию не играли решающей роли.

