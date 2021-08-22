Рафаэль Хакимов: «Татары прошли путь образования нации вопреки воле государства»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 40-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Татарский путь к капитализму
Динамика ментальности татар во многом объясняет готовность народа воспринять капиталистические отношения, реформировать ислам и оказаться политически организованным, иначе говоря, преодолеть Долгое Средневековье. Толчком послужили капиталистические отношения, требовавшие образованных работников, общенародного литературного языка, изучения культуры и языка главного конкурента — русских. Наступившая реформация ислама (джадидизм) стала громадным шагом вперед для татар.
Некоторые из тюркских народов (татары, турки, азербайджанцы) вступили на путь капитализма раньше, нежели среднеазиатские народы. Татары и азербайджанцы прошли через реформацию ислама в форме движения джадидов, другие замкнулись в средневековой схоластике.
Татар с европейскими народами сближает борьба со средневековой схоластикой, клерикальными авторитетами, понимание необходимости реформирования религии. В остальном у татар свой собственный путь.
Историческая родина татар — вся Россия и Средняя Азия
Несколько факторов отличают татарский путь от европейского: давление Российской империи, ограничивавшей права татар; несовпадение этнического ядра с территорией расселения; отсутствие единых национальных централизованных органов.
У большинства народов (за исключением евреев, армян и некоторых других) существует основной массив компактного расселения этноса, имеющий административное или государственное оформление, у татар же нет четкой территории этнического ядра. Вопрос этнических границ для татар не имеет территориальной привязки. Эта граница ментальная, а не пространственная. Порой Татарстан называют исторической родиной татар, что неверно, ибо предполагается, что вне республики живет диаспора. На самом деле вся территория нынешней России, а также Центральной Азии и есть историческая родина татар. Следовательно, важнейший принцип нациообразования — совпадение государственной и этнической территорий — в случае с татарами не работает.
Это вовсе не значит, что татары неполноценная нация. По всем показателям социальной структуры, профессиональной квалификации, культуры татар можно включить в ряд современных наций, но к этому татары шли не европейским путем, то есть не благодаря государству, а вопреки его давлению. Российское государство не было заинтересовано в укреплении татар, скорее наоборот, пыталось ограничить его определенными рамками. Особенно рьяно вел себя Петр Столыпин, которого пугали именно процессы модернизации татарской среды, преподавание русского языка, светских дисциплин и реформирование ислама.
Новометодные медресе как фактор развития татарского капитализма
У татар светское образование было запрещено, а потому многие необходимые знания подрастающее поколение получало в медресе, которые реформировались вместе с исламом.
Создание системы образования в ходе буржуазных революций в Европе стало важнейшим фактором преобразования феодальных народов в нации. В Европе основным инициатором формирования новой системы образования и просвещения выступало государство, объявившее о суверенитете народа вместо монархии. Население при капитализме становится гражданами страны с равным правом голоса, что превращает феодальные общности в нацию, нуждавшуюся не только в единых законах и идеологии (религии), но и понятном для всех языке, общих нормах, праздниках, героях, символах. Новая идентичность возникает благодаря соединению этнического, социального и политического сознания под знаком народного государства, чей суверенитет был выражением воли граждан с равным правом голоса.
У татар все обстояло совершенно иначе в силу антитатарской политики царизма.
Медресе содержались в основном предпринимателями, которые были заинтересованы в практических знаниях, а не теологии или философии, и тем более им не нужны были навыки схоластических споров, чему обучали в традиционных медресе. Под давлением обстоятельств стали открываться новометодные медресе, которые к началу ХХ в. стали преобладающими.
Несмотря на общую отсталость татарского сообщества, его бесправность и шовинистическую политику российского правительства, татары на капиталистический путь развития вступили практически одновременно с русскими и по многим позициям конкурировали с ними. При отсутствии университетов, системы светского образования, захламленности медресе схоластикой, знания от старшего к последующим поколениям могли передаваться только через навыки.
Открытость культуры, вынужденный поиск работы в городах, что выразилось в отходничестве, значительная доля торговли в татарской экономике — все это позволяло народу быстро воспринимать новые веяния. К этому добавилось требование предпринимателей обучать шакирдов практическим знаниям: географии, математике, бухгалтерии, русскому и даже французскому языку, иначе говоря, они стимулировали реформирование ислама и системы образования. Новометодные медресе стали открываться повсюду, где жили татары и к началу XX в. они стали доминировать. Революция 1905 г. предоставила свободы, благодаря которым татары имели право открывать газеты и журналы, учреждать издательства и типографии. Иначе говоря, татары прошли путь нациообразования вопреки воле государства. К тому же у татар не было регулирующей эти процессы столицы, единой системы образования. Вертикальные структуры, столь характерные для Европы, для трансформации татар из народа в нацию не играли решающей роли.
комментарии
Но как и всегда дискуссионно.
Потому и интересно.
Главный тезис текста:
"...главного конкурента — русских".
Современные "русские" во многом сформировались и за счёт генов и менталитета тюрок, в том числе и поволжских тюркских мусульман.
Можно говорить, что современная Россия была создана благодаря симбиозу оседлых христианских славяно-финских племен и кочевых языческих и мусульманских тюркских племен.
"Русские" и "татары" не "конкуренты", а соработники по строительству огромной страны.
Самой большой на планете Земля.
Наши предки многими веками жили на огромных просторах Евразии в политико-экономическом симбиозе, взаимопомощи и взаимовлиянии.
Со времён иудейского Хазарского каганата, исламской Воллжско-Камской Булгарии, Монгольской империи и Золотой Орды.
"Русские" и "татары" это братья.
Родные.
В том числе и по "крови".
Но говорящие на разных языках и исповедующие разную религию.
И первый и вторая очень похожие.
Так бывает.
А в Семье братья порой бывают очень ревнивые...
Смелое заявление.
Но как его понять?
Да, Родина.
Но почему историческая?
"Татары" одновременно вдруг появились в давние времена на огромной территории современной России и Центральной Азии?
Но такое вряд ли возможно.
Или надо понимать, что "татары" уже давно живут на этих огромных территориях?
Да, давно.
Но тогда эти же территории "историческая родина" и, например, современных украинцев - они минимум 250 лет уже живут на указанных территориях.
Уважаемый академик писал и даже фильм выпустил, где говорится, что "историческая родина" татар это Алтай.
Учёный должен быть точным в выражениях.
Публицист может писать, что хочет.
Иначе у читателей возникает когнитивный диссонанс.
Ни один этнос ещё не бросили.
Их бросали множество раз.
Удивительно.
Реально Столыпин с Николаем II превратили Россию в фашистское государство, тем самым ввергли страну в пучину революций и противостояния
Это как?
Поясните, пожалуйста.
Очень инновационное высказывание.
Требуются доказательства.
Даже международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий до таких ругательств по отношению к России не "додумывались".
Чрезвычайно, похоже, интересный во всех отношениях у Вас ход "мысли".
Может хватить жалеть себя и искать виноватых в своих проблеммах в соседях.
Никто за вас развивать татарскую нацию не будет. Меня всегда удивляло, что национальные зарубежные диаспоры помогают своей родине, будь то китайцы, армяне, узбеки. В Татарстане все наоборот, наши руководители ездят по стране и за границу, тратят бюджетные деньги на татар, а те хотят еще больше, но возвращаться не собираются.