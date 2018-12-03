«Некоторые круги хотят смещения Морозова в Ульяновске, но он не аутсайдер в глазах Путина»

Ждать ли скорых отставок глав Ульяновской и Белгородской областей — политологи сомневаются, но не исключают такой возможности

Еще два губернатора в России могут уйти в отставку — это главы Ульяновской и Белгородской областей, сообщили накануне СМИ со ссылкой на информированные источники. Опрошенные «Реальным временем» эксперты не исключают такой возможности, учитывая «долгожительство» во власти Сергея Морозова и Евгения Савченко, общий тренд на обновление региональных руководителей и неудачные выборные кампании. Однако отмечают, что оба старожила губернаторского корпуса все еще пользуются поддержкой Кремля.

Новые жертвы осеннего «губернаторопада?»

Главы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко в ближайшее время могут пополнить команду отставников, выдал накануне «Ъ» со ссылкой на собственные источники. Учитывая неудачные выборы в одном из регионов и новые тенденции в кадровой политике России, политологи полностью не исключают такой возможности. Так станут ли Морозов и Савченко еще одними жертвами путинского «губернаторопада» этой осени? Оба руководили своими областями достаточно долго: Морозов — 14 лет, Савченко — 24 года. Срок полномочий у обоих истекает еще нескоро: в 2021 и 2022 годах соответственно, но тем не менее.

В кресло губернатора Ульяновской области Морозов пересел из кресла мэра Димитровграда, выиграв выборы в 2004 году. Еще дважды на этот пост его переназначал президент. Два года назад он выиграл губернаторскую гонку с 54% голосов. Ульяновский лидер славится своими необычными инициативами. Например, учредил «День зачатия», сократив рабочие часы для госслужащих, а область объявил родиной Колобка.

Ульяновский политолог и политический обозреватель Константин Толкачев напоминает, что негативный фон вокруг губернатора Ульяновской области начал формироваться еще в сентябре во время выборов в Заксобрание. Уже тогда в федеральных СМИ заговорили о возможной отставке Морозова.

— Действительно, выборы в Законодательное собрание показали, что проблемы есть. Большинство голосов — 36,24% — набрала КПРФ, и 33,96% набрала «Единая Россия» — это проигрыш. Соответственно, волна публикаций об отставке Морозова усилилась. Тогда же начались серии отставок, которые получили хлесткое название «губернаторопада», и Морозова называли следующим. Тем не менее этого не произошло. Более того, ряд его активных действий был высоко оценен, — отметил Толкачев.

В Белгородской области также активно идут разговоры о смене губернатора, хотя и по другой причине. Евгений Савченко и сам еще в прошлом году заявлял, что это его последний срок. Регионом он руководит с 1993 года, и его возможную досрочную отставку называют «плановой заменой по возрасту» — главе области 68 лет. Учитывая тенденцию на обновление управленческих кадров в России, политологи этого не исключают.

— Я считаю и Савченко, и Морозова очень сильными и интересными губернаторами. Но есть нюанс — в условиях возрастающей протестной активности наступает усталость даже от самых лучших губернаторов. Помню, как ругали в свое время плеяду выдающихся руководителей — Филиппенко, Неелова, Рахимова, Лужкова, Титова, Чуба, говорили, что нужны молодые силы. Потом пришли молодые силы, и все схватились за головы и стали вспоминать, какие прекрасные лидеры были до этого. Думаю, с Савченко и Морозовым будет то же самое. Те люди, которые мечтают о смене этих людей, еще тысячу раз об этом пожалеют, — убежден член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

Евгений Савченко и сам еще в прошлом году заявлял, что это его последний срок. Фото kremlin.ru



Выборы провалили, позиции сохранили?

Несмотря на неудачи, Сергей Морозов все еще пользуется поддержкой, считают эксперты. Об этом свидетельствуют его недавнее участие в заседании президиума Госсовета, Российско-британском бизнес-форуме, проведение в Ульяновской области международного форума «Россия — спортивная держава», который посетил Путин.

— То есть в принципе можно сделать вывод, что Морозов не является аутсайдером в представлении руководства страны, потому что в этом случае вряд ли бы он принимал участие в мероприятиях такого рода. И все же есть вокруг него некий шлейф негатива, и он синхронизировался с сообщениями в крупных телеграм-каналах о его возможной отставке. По существу, эта информация поверхностная, то есть видно, что люди знают информацию, но не в деталях, — пояснил Толкачев. В качестве примера собеседник издания привел публикации об экс-супруге Морозова, которая якобы до сих пор возглавляет ГУП «Тепличное», хотя это уже давно не так.

Среди возможных «сменщиков» Морозова чаще всего называют депутата Госдумы от Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей Владимира Гутенева, близкого к «Ростеху», или главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбу. Но оба кандидата воздерживаются от комментариев по этой теме.

«У Морозова была поддержка от лица президента и остается»

Последние публикации об отставке главы Ульяновской области говорят об определенном напряжении в федеральном центре вокруг фигуры Морозова, полагает Константин Толкачев: «Морозов пользуется как поддержкой, так и раздражает определенные силы». Страсти накаляют не только медиа, но и силовики. Летом в регионе прошли громкие аресты руководителей Минздрава Рашида Абдуллова, соцкомитета Игоря Тихонова, практически государственной фармкомпании «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и главы «Ульяновскгосэкпертизы» Владимира Сухова, чей брат работал в аппарате у экс-полпреда ПФО Михаила Бабича.

— В регионе есть и другие примеры активности правоохранительных органов, причем федеральных. Недавно приезжал замгенпрокурора России — Генпрокуратура озабочена проблемой дольщиков. То есть это помимо медийного напряжения. Не думаю, что за этими публикациями стоит серьезное противостояние определенных сил в Москве. Да, наверное, какие-то круги хотели бы смещения Морозова, но он не аутсайдер в глазах Путина, — считает Толкачев.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отзывается о правлении Сергея Морозова положительно: «Есть за что его похвалить», хотя за ним и числятся неудачи на выборах:

— Думаю, у Морозова была поддержка от лица президента и остается, но, возможно, пришло время плановой ротации. Тем более что он руководит регионом давно и обновление уже назрело. Так что вполне возможно, что замена произойдет. А уж Уйба будет или кто-то еще, не считаю себя вправе говорить, ни к чему это гадание на кофейной гуще.

Вызов Савченко Кремлю и эффект усталости от Морозова

Политолог Илья Гращенков подчеркивает, что оба губернатора, и Ульяновской и Белгородской областей, возрастные, поэтому администрация президента, безусловно, хочет сменить их на более молодых:

— В корпоративной логике Кириенко губернатор должен быть гибким игроком, оперирующим алгоритмами, с деятельностным подходом и целеполаганием. И Савченко, и Морозов, в принципе, могли бы перестроиться, но по своей ментальности они все же люди из той эпохи, которую сегодня новые кураторы внутренней политики стараются завершить. Савченко вообще пошел на выборы вопреки мнению Кремля и выиграл их с очень высоким результатом. Это был вызов системе, так как в тот момент она была слаба. Сегодня система окрепла, — считает Гращенков.

С Морозовым ситуация иная. По словам собеседника издания, в регионе провальные рейтинги у власти — «Единой России», и у регионального правительства: «Сам Морозов в принципе в хороших отношениях с аппаратом президента, но ситуацию нужно менять, и другого выхода, как ротировать Морозова, просто нет. Неясно, попадут ли оба главы в весенний цикл отставок? Есть вероятность, что Морозов может уйти раньше, а вот Савченко чуть позже, иначе в более-менее стабильной Белгородской области могут возникнуть проблемы, если Савченко не поможет передать «рычаги управления».

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что достоверность информации подобных утечек (публикаций об отставках глав) в ведущих изданиях довольно высока, хотя бывают и исключения. Например, пока не подтвердилась обсуждавшаяся в течение осени отставка губернатора Оренбургской области Берга.

— У Морозова ситуация более проблемная на фоне тяжелых избирательных кампаний и поражения «Единой России» на выборах в региональный парламент. Есть эффект усталости, хотя все же он относится к числу активных и по-своему «неравнодушных» губернаторов, активно создающих свою повестку (в нашем обзоре ежегодных посланий губернаторов получил на прошлой неделе высокое место). Но политические проблемы там нарастают, — отметил Виноградов.

По его словам, в Белгородской области политические проблемы выражены существенно слабее, там присутствует фактор длительного срока пребывания у власти — но «витринность» региона как успешного, наряду с Татарстаном (и отчасти Калугой), традиционно укрепляет его позиции. «Поэтому, если вопрос о власти в Белгородской области появится на повестке дня, там выше вероятность обеспечения мягкого сценария преемственности — тем более что в последние годы Савченко к нему готовился», — резюмировал эксперт.