Договор России и Татарстана

Одной из самых обсуждаемых тем в июле-августе стал вопрос продления договора между Татарстаном и федеральным центром. Напомним, 24 июля закончился срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между центром и Татарстаном, заключенного в 2007 году взамен договора 1994 года. Как в Казани, так и в Москве у нового соглашения есть как сторонники, так и противники. В сюжете «Реального времени» - спектр мнений по этому поводу и экскурс в средневековую и совсем недавнюю историю вопроса.