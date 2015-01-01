Договор России и Татарстана
Одной из самых обсуждаемых тем в июле-августе стал вопрос продления договора между Татарстаном и федеральным центром. Напомним, 24 июля закончился срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между центром и Татарстаном, заключенного в 2007 году взамен договора 1994 года. Как в Казани, так и в Москве у нового соглашения есть как сторонники, так и противники. В сюжете «Реального времени» - спектр мнений по этому поводу и экскурс в средневековую и совсем недавнюю историю вопроса.
- 21 авг, 07:00 9 «Россия перестала быть федерацией, когда были отменены прямые губернаторские выборы» Питерский политолог о подоплеке договорных отношений между Казанью и Москвой и почему российский федерализм все равно скорее мертв, чем жив
- 14 авг, 07:00 31 Как Москва оставила Казань без договора… Полувековая история договоров между Казанским ханством и Московией. Часть 2
-
видео03 авг, 17:52 12 «Татары всей России ждут пролонгации договора с Москвой как праздника» Экспресс-интервью с делегатами съезда Всемирного конгресса татар
-
опрос недели15 июля, 07:00 35 Видеоопрос: знаете ли вы о существовании договора между Татарстаном и Россией?
- 11 июля, 18:00 19 Письмо татарстанских депутатов Путину: договор о разграничении полномочий или «новые правовые формы»? На заключительной сессии Госсовета Татарстана парламентарии отправили письмо президенту РФ и продумали наказания для самих себя
- 30 июня, 07:00 23 «Старый договор между Москвой и Казанью борозды не портит» Зачем нужно продлевать договор о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром?
- 15 февр, 16:44 24 Аббас Галлямов: «Критикуя Татарстан по вопросу договора, ты обязательно понравишься Кремлю» Что стоит за критикой Жириновским договора о разграничении полномочий с Татарстаном: пиар или позиция Москвы?
- 30 авг, 07:00 43 Рафаэль Хакимов: «30 августа 1990 года все ликовали — возникла «корпорация Татарстан»
- 24 мая, 07:00 8 Подписание договора между Российской Федерацией и Татарстаном