«Не допустить правового провала»: депутаты Госсовета попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

Сегодня в Казани проходит 30-е заседание Государственного Совета РТ пятого созыва. Повестка дня заседания содержит 34 вопроса, в том числе парламентариям предстоит рассмотреть 11 проектов законов Республики Татарстан и 16 проектов федеральных законов и законодательных инициатив регионов..

Также депутаты Госсовета направят президенту РФ Владимиру Путину обращение, касающееся продления договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти России и Татарстана. Сегодня на 30-м заседании республиканского парламента такое решение поддержали 83 депутата.

