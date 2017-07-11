«Не допустить правового провала»: депутаты Госсовета попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

Сегодня в Казани проходит 30-е заседание Государственного Совета РТ пятого созыва. Повестка дня заседания содержит 34 вопроса, в том числе парламентариям предстоит рассмотреть 11 проектов законов Республики Татарстан и 16 проектов федеральных законов и законодательных инициатив регионов..
Также депутаты Госсовета направят президенту РФ Владимиру Путину обращение, касающееся продления договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти России и Татарстана. Сегодня на 30-м заседании республиканского парламента такое решение поддержали 83 депутата.
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