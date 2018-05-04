Фаттахов Энгель Навапович
Общая информация
Родился 12 июня 1961 года в с. Чишма Актанышского района ТАССР.
Образование:
1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «инженер-механик»), аспирантура КСХИ.
Трудовая деятельность:
1983 — 1984 гг. — инженер Актанышской райсельхозтехники.
1984 — 1985 гг. — второй секретарь Актанышского райкома ВЛКСМ.
1985 — 1986 гг. — инженер управления сельского хозяйства.
1986 — 1987 гг. — главный инженер Актанышской райсельхозхимии.
1987 — 1989 гг. — секретарь парткома колхоза им. 40 лет Победы.
1993 г. — преподаватель на кафедре «Сельхозмашины» КСХИ.
1993 — 1995 гг. — первый заместитель главы администрации Актанышского района.
1995 — 1997 гг. — заместитель главы администрации Сармановского района.
1997 — 1998 гг. — первый заместитель главы администрации.
1998 — 2012 гг. — глава администрации Актанышского района.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2006 — 2012 гг. — глава муниципального образования «Актанышский муниципальный район».
2012 -2017 гг. — министр образования и науки РТ.
С июля по сентябрь 2013 г. — и.о. заместителя премьер-министра РТ.
2013 — 2017 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С 8 декабря 2017 по 12 января 2018 гг. — и.о. руководителя исполкома Актанышского района РТ.
С 12 января 2018 г. — руководитель исполкома Актанышского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: 423740, РТ, с. Актаныш, пр. Ленина, 17
- Телефон: +7(85552) 3-02-22
- Email: Engel.Fattahov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018