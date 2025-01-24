ОАО Иннокам
Общая информация
Руководитель — Яруллин Рафинат Саматович
АНО «ЦКР «Иннокам» является инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывает меры государственной поддержки, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна» и включает: Центр кластерного развития, Региональный центр инжиниринга, Региональный центр компетенции.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а
- Телефон: 843 272 41 74
- Сайт: https://innokam.ru/
Дата последнего обновления: 24.01.2025