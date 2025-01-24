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ОАО Иннокам

Общая информация

Руководитель Яруллин Рафинат Саматович

АНО «ЦКР «Иннокам» является инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывает меры государственной поддержки, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна» и включает: Центр кластерного развития, Региональный центр инжиниринга, Региональный центр компетенции.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а
  • Телефон: 843 272 41 74
  • Сайт: https://innokam.ru/

Дата последнего обновления: 24.01.2025


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