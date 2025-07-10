В Татарстане за сутки потушили шесть пожаров
За прошедшие сутки огнеборцы Татарстана шесть раз выезжали на тушение пожаров, причем четыре из них пришлись на жилой сектор республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Помимо борьбы с огнем, пожарные силы привлекались к реагированию на другие инциденты и взаимодействию с экстренными службами. Совершено 23 выезда по ложным вызовам. Восемь раз подразделениям приходилось ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики происшествий за минувшие сутки зафиксировано не было.
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