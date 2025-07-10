В Татарстане за сутки потушили шесть пожаров

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки огнеборцы Татарстана шесть раз выезжали на тушение пожаров, причем четыре из них пришлись на жилой сектор республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Помимо борьбы с огнем, пожарные силы привлекались к реагированию на другие инциденты и взаимодействию с экстренными службами. Совершено 23 выезда по ложным вызовам. Восемь раз подразделениям приходилось ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики происшествий за минувшие сутки зафиксировано не было.

Анастасия Фартыгина