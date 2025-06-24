Госдума приняла законопроект о закреплении правового статуса Российского Красного Креста

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона, закрепляющий правовой статус Российского Красного Креста (РКК), цели и задачи организации, а также порядок ее взаимодействия с государственными органами. Об этом говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Законопроект определяет мандат РКК и подтверждает, что организация является единственным признанным национальным Обществом Красного Креста в России.

Предполагается, что РКК будет осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами, международными соглашениями, Конституцией страны, Женевскими конвенциями, а также уставами российской и международной организаций Красного Креста. В проекте закона также закреплены гарантии для региональных подразделений РКК.

Согласно законопроекту, основными целями РКК являются предоставление благотворительной, гуманитарной, социальной и иной помощи, улучшение качества и продолжительности жизни населения, а также распространение знаний, необходимых для достижения этих целей.

Международный комитет Красного Креста с февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, получил свыше 125 тыс. сообщений о людях, пропавших без вести.

Рената Валеева