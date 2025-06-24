Госдума приняла законопроект о закреплении правового статуса Российского Красного Креста
Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона, закрепляющий правовой статус Российского Красного Креста (РКК), цели и задачи организации, а также порядок ее взаимодействия с государственными органами. Об этом говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
Законопроект определяет мандат РКК и подтверждает, что организация является единственным признанным национальным Обществом Красного Креста в России.
Предполагается, что РКК будет осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами, международными соглашениями, Конституцией страны, Женевскими конвенциями, а также уставами российской и международной организаций Красного Креста. В проекте закона также закреплены гарантии для региональных подразделений РКК.
Согласно законопроекту, основными целями РКК являются предоставление благотворительной, гуманитарной, социальной и иной помощи, улучшение качества и продолжительности жизни населения, а также распространение знаний, необходимых для достижения этих целей.
Международный комитет Красного Креста с февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, получил свыше 125 тыс. сообщений о людях, пропавших без вести.
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