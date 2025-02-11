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В Альметьевском районе названы даты последнего звонка и выпускного вечера

15:24, 11.02.2025
В Альметьевском районе названы даты последнего звонка и выпускного вечера
Фото: Камиль Исмаилов

В Альметьевском районе определены даты проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года для выпускников школ. Последний звонок для старшеклассников прозвенит 24 мая, а общегородской выпускной вечер состоится 28 июня.

В 2025 году школы Альметьевска выпустят 857 одиннадцатиклассников.

В прошлом году 17,5% одиннадцатиклассников стали медалистами, отмеченными «за особые успехи в учении». Это примерно каждый шестой выпускник, окончивший школу в 2024 году.

Рената Валеева

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