В Альметьевском районе названы даты последнего звонка и выпускного вечера
В Альметьевском районе определены даты проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года для выпускников школ. Последний звонок для старшеклассников прозвенит 24 мая, а общегородской выпускной вечер состоится 28 июня.
В 2025 году школы Альметьевска выпустят 857 одиннадцатиклассников.
В прошлом году 17,5% одиннадцатиклассников стали медалистами, отмеченными «за особые успехи в учении». Это примерно каждый шестой выпускник, окончивший школу в 2024 году.
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