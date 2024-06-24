В Ново-Савиновском районе Казани вблизи пр.Ямашева организуют одностороннее движение

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня по внутриквартальному проезду вблизи домов №48, 48б и 50 по проспекту Ямашева в Казани будет организовано одностороннее движение. Также на этом участке запретят парковку, сообщает мэрия города.

Изменения в схему организации дорожного движения вносятся по обращениям горожан. На участке протяженностью более 200 метров установят 23 дорожных знака, в том числе «кресты», запрещающие остановку. Монтаж всех указателей уже завершен.

Решение об изменении схемы организации дорожного движения было принято на комиссии с участием представителей администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Напомним, с 25 июня по 25 июля в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Шамиля Усманова, в районе дома №10. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода.