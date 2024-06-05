На капитальный ремонт здания Департамента продовольствия выделят 134,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На капитальный ремонт здания Департамента продовольствия выделят 134,8 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок и находится в стадии подачи заявок. Заказчиком выступает АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани». Срок исполнения договора — не ранее 11 декабря 2024 года.

Согласно договору, подрядчик обязуется выполнить конструктивные, архитектурные, технологические виды работ. Также в контракте указываются обязанности по установке пожарных, охранных систем. Помимо этого, в здании нужно установить системы освещения, электроустановочные изделия и отопление.

Стоит подчеркнуть, что в этом году на реализацию программ капитального ремонта выделили почти 8,5 миллиарда рублей. Это «скачок по сумме финансирования».

Разиль Самигуллин