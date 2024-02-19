В России хотят изменить закон о защите и поощрении капиталовложений

В России подготовили законопроект о внесении изменений в закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Этот документ разработали, чтобы усовершенствовать законодательство о защите и поощрении капвложений.

Согласно законопроекту, для новых инвестиционных проектов собираются уточнить условия мониторинга реализации. Кроме того, планируют изменить требования к условиям заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Также хотят изменить условия предоставления меры государственной поддержки в виде субсидии. Ее собираются ограничить стоимостью строительства объектов инвестиционного проекта и фактически понесенными затратами.

Цель этого законопроекта — улучшить условия осуществления инвестиций на основании соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также оптимизировать административные условия заключения таких соглашений.

Этот законопроект разработали, так как существующие отношения, которые возникают в связи с осуществлением инвестиций на основании таких соглашений, не позволяют в полной мере определить инвестиционный проект как новый, соответствующий целям закона. Также они не позволяют осуществлять мониторинг реализации новых инвестиционных проектов и использовать меры государственной поддержки.

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Нафиса Миннехузина